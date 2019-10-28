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В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев

В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
Общество,  Фото: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Он поделился с ребятами секретами успеха в службе

В Забайкальском крае майор полиции Александр Сараев побывал в Читинском суворовском военном училище. Он рассказал курсантам об особенностях службы в уголовном розыске.

- Профориентационные встречи сотрудников полиции с курсантами училища проходят на постоянной основе. Общаясь с действующими полицейскими и ветеранами, ребята узнают об условиях и тонкостях работы в том или ином подразделении органов внутренних дел. На этот раз заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю Александр Сараев рассказал курсантам об одной из ведущих служб полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Александр Сараев 18 лет посвятил службе в уголовном розыске. Большую часть своей профессиональной деятельности он проработал, что называется «на земле», раскрывая тяжкие имущественные преступления – кражи, грабежи, разбои. Майор полиции поделился с ребятами секретами успеха в службе, рассказал какими качествами должен обладать сыщик, чтобы успешно справляться с поставленными задачами.

По мнению руководства Читинского суворовского военного училища, подобные встречи помогают курсантам лучше узнать структуру органов внутренних дел и особенности службы в различных подразделениях, определиться с выбором будущей профессии. И как показывает практика, большинство выпускников училища продолжают обучение в вузах системы МВД России и выбирают для себя службу в полиции.

Забайкальский край
 
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