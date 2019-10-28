Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол

Сотрудники учреждения отмечают положительный настрой после спортивных соревнований



В СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю состоялись спортивные соревнования среди несовершеннолетних, содержащихся в учреждении.



Перед проведением соревнований состоялась теоретическая часть занятий по физическому развитию. Она позволила выделить наиболее интересные для несовершеннолетних игры. Ими оказались мини-футбол и баскетбол.



- Разделившись на команды после тщательной разминки, подростки, забыв обо всех неприятностях, старались наносить чёткие удары по мячу, чтобы завоевать заветный балл. Бурные эмоции и стремление к победе преобладали среди участников состязаний на протяжении всего времени, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Сотрудники СИЗО-1 отмечают, что после таких мероприятий подозреваемые и обвиняемые отличаются положительным настроем, стремлением реализовать себя в спорте или творчестве.

