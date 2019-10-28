Осуждённые в Улан-Удэ выучились на пекарей

Профессиональное обучение прошли 19 осуждённых



В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 прошли итоговые экзамены, для осужденных, прошедших обучение в профессиональном училище №256 по специальности «Пекарь».



Испытания проходили в три этапа, сначала защищающиеся готовили квалификационную работу, потом письменно отвечали на вопросы по технологии изготовления, затем устно защищали свои проекты.



- По результатам итоговой аттестации членами экзаменационной комиссией была отмечена хорошая подготовка осужденных и даны положительные оценки всем работам, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Всего комиссия приняла экзамен у 19 осуждённых. Трём из них присвоена квалификация «пекарь III разряда», остальные получили II разряд.



- Мы надеемся что, полученные осуждёнными свидетельства государственного образца, а так же практические знания и умения позволят успешно реализовать себя при трудоустройстве на работу после отбытия наказания, - отметил заместитель начальника КП-3 по работе с кадрами и воспитательной работе с осуждёнными Николай Турлай.

