Владельца груза оштрафовали
25 октября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области госинспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза.
Из Хабаровска в Красноярск перевозили 4 тонн рыбы (кеты) по погашенному ветеринарному документу. Согласно правилам, ветеринарный сертификат подлежит гашению в течение одного дня после доставки и приёма подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС «Меркурий».
Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Иркутскую область с нарушением перевозили 4 тонны кеты
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