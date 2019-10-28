Через Иркутскую область с нарушением перевозили 4 тонны кеты

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельца груза оштрафовали



25 октября во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке Иркутской области госинспектором Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза.



Из Хабаровска в Красноярск перевозили 4 тонн рыбы (кеты) по погашенному ветеринарному документу. Согласно правилам, ветеринарный сертификат подлежит гашению в течение одного дня после доставки и приёма подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС «Меркурий».



Владелец груза привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

