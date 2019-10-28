В двух колониях Бурятии прошли Дни открытых дверей

Учреждение посетили родственники положительно характеризующихся осуждённых



День открытых дверей прошёл в исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для родственников положительно характеризующихся осуждённых.



Гостям провели экскурсию по учреждениям. В ИК-1 родственникам показали промышленную зону учреждения, дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб. В клубе родственникам представили видеоролики о жизнедеятельности колонии, спортивных достижениях, различных культурно-массовых мероприятиях и представили концерт с участием осуждённых. Там же прошла выставка изделий кружковой работы осуждённых, на суд зрителей представили картины, нарды и багет для картин.



В КП-3 в ходе экскурсии гости посетили жилые комнаты общежитий отрядов, побывали в учебных классах профессионального училища, молельных комнатах, библиотеке, кинозале для осуждённых.



В завершении мероприятия, осуждённые смогли пообщаться с родными и близкими, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

