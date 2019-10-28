Учреждение посетили родственники положительно характеризующихся осуждённых
День открытых дверей прошёл в исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для родственников положительно характеризующихся осуждённых.
Гостям провели экскурсию по учреждениям. В ИК-1 родственникам показали промышленную зону учреждения, дуган, часовню, медицинскую часть, магазин, столовую и клуб. В клубе родственникам представили видеоролики о жизнедеятельности колонии, спортивных достижениях, различных культурно-массовых мероприятиях и представили концерт с участием осуждённых. Там же прошла выставка изделий кружковой работы осуждённых, на суд зрителей представили картины, нарды и багет для картин.
В КП-3 в ходе экскурсии гости посетили жилые комнаты общежитий отрядов, побывали в учебных классах профессионального училища, молельных комнатах, библиотеке, кинозале для осуждённых.
В завершении мероприятия, осуждённые смогли пообщаться с родными и близкими, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В двух колониях Бурятии прошли Дни открытых дверей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На финальный этап попали более 100 юных спортсменов
Профессиональное обучение прошли 19 осуждённых
Учреждение посетили родственники положительно характеризующихся осуждённых
Бурятский борец не смог побороться в финале из-за травмы
На его инструментах играют музыканты оркестров народных инструментов
Она сутки находилась дома
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
«Рекорд» не защитил Кубок мира
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Игра прошла накануне
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры