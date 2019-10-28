В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека

Общество, Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Водитель грузовика сначала столкнулся с «Тойотой», потом врезался в столб



В субботу в Братске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Водитель «Мазды-Титан» не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем «Тойота Чайзер». После этого он совершил наезд на опору линии электропередач.



В результате пострадали два пассажира «Мазды». В отношении автомобилиста составлен административный за езду в нетрезвом виде, а также возбуждено административное производство за нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.



С 24 по 26 октября сотрудники ГИБДД Иркутской области провели массовые проверки водителей на состояние опьянение. Было выявлено свыше 140 автомобилистов, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 100 человек, отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 13 управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.



Сотрудники полиции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком до двух лет. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.



С начала года выявлено свыше 13 с половиной тысяч нетрезвых водителей (включая тех, кто отказался от медицинского освидетельствования), с участием которых зарегистрировано 388 ДТП. В них погибло 85 человек и 552 получили травмы. Повторно в состоянии алкогольного опьянения выявлено более 1 800 водителей.



- Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе путём сообщения информации в дежурные часть подразделений ОВД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



