Проект «Иркутские кварталы» победил в премии Proestate&toby Awards

– «Иркутские кварталы» – это предпринимательский проект, основанный на экономической, инвестиционной модели, модели соучастия горожан, а роль государства и администрации города – поддерживающая и сочувствующая в этих инициативах. Это проект не «за бюджетные деньги», у государства и муниципалитетов нет средств массово обновить российские города, но можно создать условия, при которых это будет выгодно бизнесу. В Иркутске это удаётся, – уточнил директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.









Проект по регенерации исторического центра «Иркутские кварталы» признан уникальным на российском уровне. Его основная цель – создание современного пространства в центральной части Иркутска с учётом истории и целостной архитектурной среды. Об этом в рамках работы федерального образовательного форума «Движение вверх» сообщил директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.Проект реализуется с 2016 года. Он включает территорию исторического центра общей площадью 73 гектара и разбит на 11 кварталов. На сегодня уже имеется пакет всех необходимых градостроительных документов, отреставрирован ряд объектов.- Приоритеты – бережное отношение к памятникам истории и культуры, масштабу застройки, исторической сетке улиц. Следуя современным градостроительным подходам, концепция сохраняет исторические линии застройки, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.В 2019 году проект «Иркутские кварталы» стал победителем профессиональной премии PROESTATE&TOBY Awards 2019. В конце 2018 года за данный проект Иркутск впервые удостоен «Золотого знака» в номинации «Города России» на международном архитектурном фестивале «Зодчество».