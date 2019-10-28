Бурятский борец не смог побороться в финале из-за травмы
Бурятский борец Александр Богомоев завоевал серебро на международном турнире по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова. Соревнования прошли с 25 по 27 октября в городе Нефтеюганск.
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- Александр Богомоев, выступающий в весовой категории до 65 кг, стартовал с победы в 1/8, где одолел борца из Казахстана Санжира Досжанова (4:0). Одним из самых зрелищных поединков турнира стала четвертьфинальная бурятского борца с россиянином Курбаном Шираевым. При ничейном счёте 1:1 Александру Богомоеву на последних секундах удалось провести атаку и завершить схватку со счётом 4:1 в свою пользу. Полуфинальный поединок с Ашамазом Кардановым также закончился победой бурятского атлета (5:0), - сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.
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В финальной схватке Александр Богомоев должен был встретиться с ещё одним воспитанником школы бурятской борьбы Юлианом Гергеновым, сейчас выступающим за Иркутскую область. Но из-за травмы Александром не смог продолжить дальнейшую борьбу.
Бронзовую медаль турнира в весовой категории 125 кг завоевал Балдан Цыжипов.
Александр Богомоев взял серебро международного турнира
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