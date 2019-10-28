Иркутский «Рекорд» проиграл в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом

«Рекорд» не защитил Кубок мира



Хоккеистки иркутского «Рекорда» уступили в полуфинале Кубка мира «Вестеросу (1:2) и не смогли защитить титул, завоеванный в Швеции год назад. Об этом сообщает федерация хоккея с мячом России.



Групповой этап в пятницу и субботу подопечные Александра Межуева пролетели на одном дыхании: 4 победы в 4 матчах и ни одного пропущенного мяча. Разница 26:0, обеспеченная в противостоянии со скромными ныне «Каребю» (10:0) и «Сандвикеном» (5:0), а также «Скирё» (7:0) и амбициозной «Виллой» (4:0), должна была наводить страх на соперниц.



Но оппонент в полуфинале у «рекордсменок», первенствовавших в группе В, оказался непростой — «Вестерос», выигравший, между прочим, недавно первый Кубок Швеции у женщин. Из своей группы бело-зелёные вышли со второй позиции, пропустив вперёд «Скутшер», но в матче с россиянками установили настоящий шлагбаум на подходе к своим воротам. Все 60 минут основного времени «Рекорд» не смог взломать оборону шведок — сделать это удалось Анне Нецветаевой лишь на третьей добавленной минуте с углового. А вот капитан «Вестероса» Малин Перссон сделала это к тому времени уже дважды: на 8-й минуте первого тайма и 57-й секунде второго 95-му номеру скандинавок удались неотразимые дальние удары.



Уступив шведскому клубу, россиянки сложили полномочия обладателя Кубка мира, который завоевали прошлой осенью как раз после победы в финале над «Вестеросом» (4:2). Именно этот клуб и стал новым триумфатором турнира, за неполные две недели завоевав уже второй трофей в сезоне. В решающем матче бело-зелёные разгромили «Скутшер», за который выступает россиянка Ольга Родионова — 5:0.



Вторая иркутская команда — «Сибскана» — завершила предварительный этап на четвертой позиции в группе А. В матче за 7-е место подопечные Василия Карелина уступили «Скирё» (0:6).



