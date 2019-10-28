За звание «Поющая семья» боролись десять семей
25 октября в стенах районного культурно-досугового центра Еравнинского района прошёл открытый районный фестиваль-конкурс семейных вокальных ансамблей «Поющая семья Бурятии». Конкурс был посвящён 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятской АССР, основателя семейного ансамбля Черепановых – Марии Федоровны Черепановой. Об этом сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Десять ярких и талантливых семей боролись за звание самой поющей семьи Бурятии. Оценивали конкурсантов председатель союза деятелей народного творчества Бурятии Надежда Дансоронова, заместитель директора республиканского центра народного творчества Сергей Доржиев, хормейстер, руководитель фольклорно-этнического ансамбля «Наран гоохон» Мария Ербахаева, заведующая отделом нематериального культурного наследия центра народного творчества Дарима Дашиева.
По итогам конкурса обладателем Гран-при стала поющая семья из пяти детей во главе с мамой-руководителем Оюной Будаевой (Дымчиковой) из Улан-Удэ.
Первое место заняла большая семья Жамбаловых из села Домна, дипломантом второй степени стала семья Федоровых из села Комсомольское, третье место заняла поющая семья Доржиевых из села Сосново-Озёрское. Специальным призом от семьи Черепановых награждена семья Цыренжаповой Эренжид из Улан-Удэ.
В свою очередь, зрители не скупились на похвалу, одаривая каждую семью громкими, дружными аплодисментами:
- Отдохнули душой. Шикарный праздник. В полном восторге от всех участников!
- Спасибо за замечательный праздник! После тяжёлой трудовой недели насладились прекрасным концертом в обновленном доме Культуры! – поделились зрители.
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она сутки находилась дома
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
«Рекорд» не защитил Кубок мира
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Игра прошла накануне
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев
В Прибайкальском районе республики выпал снег
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов
В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ
На трассе произошло ДТП