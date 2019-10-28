Самую поющую семью выбрали в Бурятии

За звание «Поющая семья» боролись десять семей



25 октября в стенах районного культурно-досугового центра Еравнинского района прошёл открытый районный фестиваль-конкурс семейных вокальных ансамблей «Поющая семья Бурятии». Конкурс был посвящён 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятской АССР, основателя семейного ансамбля Черепановых – Марии Федоровны Черепановой. Об этом сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Десять ярких и талантливых семей боролись за звание самой поющей семьи Бурятии. Оценивали конкурсантов председатель союза деятелей народного творчества Бурятии Надежда Дансоронова, заместитель директора республиканского центра народного творчества Сергей Доржиев, хормейстер, руководитель фольклорно-этнического ансамбля «Наран гоохон» Мария Ербахаева, заведующая отделом нематериального культурного наследия центра народного творчества Дарима Дашиева.



По итогам конкурса обладателем Гран-при стала поющая семья из пяти детей во главе с мамой-руководителем Оюной Будаевой (Дымчиковой) из Улан-Удэ.



Первое место заняла большая семья Жамбаловых из села Домна, дипломантом второй степени стала семья Федоровых из села Комсомольское, третье место заняла поющая семья Доржиевых из села Сосново-Озёрское. Специальным призом от семьи Черепановых награждена семья Цыренжаповой Эренжид из Улан-Удэ.



В свою очередь, зрители не скупились на похвалу, одаривая каждую семью громкими, дружными аплодисментами:



- Отдохнули душой. Шикарный праздник. В полном восторге от всех участников!



- Спасибо за замечательный праздник! После тяжёлой трудовой недели насладились прекрасным концертом в обновленном доме Культуры! – поделились зрители.



