 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

Популярное

Самую поющую семью выбрали в Бурятии

Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Общество, 
За звание «Поющая семья» боролись десять семей

25 октября в стенах районного культурно-досугового центра Еравнинского района прошёл открытый районный фестиваль-конкурс семейных вокальных ансамблей «Поющая семья Бурятии». Конкурс был посвящён 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятской АССР, основателя семейного ансамбля Черепановых – Марии Федоровны Черепановой. Об этом сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Десять ярких и талантливых семей боролись за звание самой поющей семьи Бурятии. Оценивали конкурсантов председатель союза деятелей народного творчества Бурятии Надежда Дансоронова, заместитель директора республиканского центра народного творчества Сергей Доржиев, хормейстер, руководитель фольклорно-этнического ансамбля «Наран гоохон» Мария Ербахаева, заведующая отделом нематериального культурного наследия центра народного творчества Дарима Дашиева.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала поющая семья из пяти детей во главе с мамой-руководителем Оюной Будаевой (Дымчиковой) из Улан-Удэ.

Первое место заняла большая семья Жамбаловых из села Домна, дипломантом второй степени стала семья Федоровых из села Комсомольское, третье место заняла поющая семья Доржиевых из села Сосново-Озёрское. Специальным призом от семьи Черепановых награждена семья Цыренжаповой Эренжид из Улан-Удэ.

В свою очередь, зрители не скупились на похвалу, одаривая каждую семью громкими, дружными аплодисментами:

- Отдохнули душой. Шикарный праздник. В полном восторге от всех участников!

- Спасибо за замечательный праздник! После тяжёлой трудовой недели насладились прекрасным концертом в обновленном доме Культуры! – поделились зрители.

конкурс семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Россияне отдохнут три дня в конце недели
Россияне отдохнут три дня в конце недели
Общество, 28.10.2019
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Самую поющую семью выбрали в Бурятии
Общество, 28.10.2019
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
На Пыхте в Бурятии открыли движение
На Пыхте в Бурятии открыли движение
Общество, 28.10.2019
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Видео: В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»
Общество, 28.10.2019
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
Общество, 28.10.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Общество, 27.10.2019
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября

В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
Общество, 27.10.2019
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры

В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
Общество, 27.10.2019
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев

Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Общество, 27.10.2019
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
Общество, 27.10.2019
В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^