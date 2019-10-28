Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Ограничение движения на перевале Пыхта региональной трассы Р-438 Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян на участке с 22 по 31 км в Прибайкальском районе Бурятии сняты.
Движение открыто для всех видов транспорта.
Сотрудники МЧС призывают водителей дальнего следования и автолюбителей к бдительности и повышенной внимательности на дороге.
На Пыхте в Бурятии открыли движение
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