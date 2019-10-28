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В Улан-Удэ днём 1-3 тепла

В Улан-Удэ днём 1-3 тепла
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег

Ветер восточный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 8-13, местами 18-23, по Прибайкалью и южным районам 2-7 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами по югу и юго-западу до 6 тепла, по северным районам 5-10 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём 1-3 тепла.
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