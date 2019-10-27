Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу



1) собрать команду от 4 до 6 человек;

2) придумать название;

3) зарегистрироваться в комментариях под записью об игре в группе музея во «ВКонтакте», указав название команды и количество человек.



Вход свободный. Мероприятие будет проведено в рамках акции «Ночь искусств».





Жителей столицы Бурятии приглашают на интеллектуальную игру, посвящённую городу. Состязание состоится 3 ноября в музее истории Улан-Удэ.Если вы хотите принять участие в викторине, нужно выполнить простые условия: