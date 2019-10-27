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Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу

Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу
Общество,  Фото:pixabay.com
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября

Жителей столицы Бурятии приглашают на интеллектуальную игру, посвящённую городу. Состязание состоится 3 ноября в музее истории Улан-Удэ.

Если вы хотите принять участие в викторине, нужно выполнить простые условия:

1) собрать команду от 4 до 6 человек;
2) придумать название;
3) зарегистрироваться в комментариях под записью об игре в группе музея во «ВКонтакте», указав название команды и количество человек.

Вход свободный. Мероприятие будет проведено в рамках акции «Ночь искусств».  

Улан-Удэ игра
 
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