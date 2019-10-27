Улан-удэнцы поучаствуют в игре, посвящённой городу

Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября
Жителей столицы Бурятии приглашают на интеллектуальную игру, посвящённую городу. Состязание состоится 3 ноября в музее истории Улан-Удэ.
Если вы хотите принять участие в викторине, нужно выполнить простые условия:
1) собрать команду от 4 до 6 человек;
2) придумать название;
3) зарегистрироваться в комментариях под записью об игре в группе музея во «ВКонтакте», указав название команды и количество человек.
Вход свободный. Мероприятие будет проведено в рамках акции «Ночь искусств».
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев
В Прибайкальском районе республики выпал снег
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов
В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ
На трассе произошло ДТП
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей
Медаль, завоеванная спортсменкой в личном первенстве, стала третьей на этих соревнованиях
По Бурятии местами небольшой и умеренный снег, по южному Прибайкалью мокрый снег
Золто Шагдаржапов из Улан-Удэ получил звание «Папа года-2019»
Акция прошла в Хоринском районе
Семинар состоится в Багдарине
На полигонах будет произведена сдача итоговой проверки
Победили проекты казаков, Сангхи, сельской молодёжи и др.
В выходные неустойчивая погода, с сильными порывами ветра