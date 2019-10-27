В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ
В Бурятии специалисты войск связи Восточного военного округа провели радиотренировку, в ходе которой особое внимание уделялось обеспечению непрерывного управления подразделениями в сложных климатических условиях.
В мероприятии были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ на базе бронетранспортёра БТР-80, а также современные мобильные радиостанции пятого поколения.
Благодаря компьютеризированной системе управления и современным средствам связи удалось до 30% сократить время их подготовки к применению.
Расчёты радиостанций в 2,5 раза быстрее осуществляют развёртывание и настройку новой цифровой техники. При этом требуется проделать в 5 раз меньше операций, чем при работе на аналоговых средствах связи.
Важно и то, что теперь более чем в 2 раза улучшилось качество и дальность связи, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО
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