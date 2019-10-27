В Бурятии провели радиотренировку со специалистами войск связи ВВО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В ходе тренировки были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ



В Бурятии специалисты войск связи Восточного военного округа провели радиотренировку, в ходе которой особое внимание уделялось обеспечению непрерывного управления подразделениями в сложных климатических условиях.



В мероприятии были задействованы современные радиорелейные станции повышенной проходимости и командно-штабные машины Р-145 БМ на базе бронетранспортёра БТР-80, а также современные мобильные радиостанции пятого поколения.



Благодаря компьютеризированной системе управления и современным средствам связи удалось до 30% сократить время их подготовки к применению.



Расчёты радиостанций в 2,5 раза быстрее осуществляют развёртывание и настройку новой цифровой техники. При этом требуется проделать в 5 раз меньше операций, чем при работе на аналоговых средствах связи.



Важно и то, что теперь более чем в 2 раза улучшилось качество и дальность связи, сообщает пресс-служба ВВО.

