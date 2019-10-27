В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»

Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев
Накануне в Улан-Удэ состоялся финальный этап 15-го городского конкурса «Лучший водитель автобуса». Конкурс проводится ежегодно в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В соревнованиях приняли участие 22 водителя городских маршрутов на автобусах «Fiat», «Peugeot», «Hyundai County». Лучшим водителем в категории автобусов малой вместимости стал Михаил Солодухин (маршрут № 51), в категории автобусов большой вместимости победителем стал Сергей Брылев (маршрут № 40). За лучшее фигурное вождение отмечен призом водитель Сергей Орябинский (маршрут № 95).
Победители и участники состязания награждены ценными призами, учреждёнными администрацией города. Гостями конкурса стали представители ГИБДД, транспортной инспекции, профсоюза работников автотранспорта, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев
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