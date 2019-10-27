В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»



Победители и участники состязания награждены ценными призами, учреждёнными администрацией города. Гостями конкурса стали представители ГИБДД, транспортной инспекции, профсоюза работников автотранспорта, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



В соревнованиях приняли участие 22 водителя городских маршрутов на автобусах «Fiat», «Peugeot», «Hyundai County». Лучшим водителем в категории автобусов малой вместимости стал Михаил Солодухин (маршрут № 51), в категории автобусов большой вместимости победителем стал Сергей Брылев (маршрут № 40). За лучшее фигурное вождение отмечен призом водитель Сергей Орябинский (маршрут № 95).