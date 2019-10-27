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В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»

В Улан-Удэ определились победители конкурса «Лучший водитель автобуса»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшими водителями признаны Михаил Солодухин и Сергей Брылев

Накануне в Улан-Удэ состоялся финальный этап 15-го городского конкурса «Лучший водитель автобуса». Конкурс проводится ежегодно в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. 




В соревнованиях приняли участие 22 водителя городских маршрутов на автобусах «Fiat», «Peugeot», «Hyundai County». Лучшим водителем в категории автобусов малой вместимости стал Михаил Солодухин (маршрут № 51), в категории автобусов большой вместимости победителем стал Сергей Брылев (маршрут № 40). За лучшее фигурное вождение отмечен призом водитель Сергей Орябинский (маршрут № 95). 

Победители и участники состязания награждены ценными призами, учреждёнными администрацией города. Гостями конкурса стали представители ГИБДД, транспортной инспекции, профсоюза работников автотранспорта, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ. 

водитель администрация Улан-Удэ
 
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