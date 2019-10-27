В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли трактор и бензопилу

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей



Утром 23 октября участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в незаконной рубке в Кижингинском участковом лесничестве. 28-летним жителем одного из сёл спилено около шести кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 83 тысяч рублей.



У него изъяты заготовленная древесина, трактор, бензопила.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

