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Инна Степанова завоевала бронзу на Всемирных военных играх

Инна Степанова завоевала бронзу на Всемирных военных играх
Общество,  Фото:соцсети
Медаль, завоеванная спортсменкой в личном первенстве, стала третьей на этих соревнованиях

Спортсменка из Бурятии Инна Степанова стала бронзовым призёром VII Всемирных военных игр, которые проходят в городе Ухань (Китай). В финальной стрельбе бурятская лучница перестреляла Марину Гобби из Бразилии (6:4). Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

Эта медаль, завоеванная спортсменкой в личном первенстве, стала третьей на Всемирных военных играх.

- Объявляю сезон 2019 официально и успешно закрытым. Спасибо всем, кто меня поддерживал и болел за меня! Это были непростые соревнования, но мы справились, - написала лучница в своем аккаунте в «Инстаграме». 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Инна Степанова завоевала золото в выступлении смешанных пар вместе с Эрдэмом Цыдыповым и серебро в командном первенстве вместе с Викторией Будаевой и Еленой Осиповой из Ростовской области. 

Всемирные военные игры, организованные международным советом военного спорта, являются мультиспортивными соревнованиями для спортсменов-военнослужащих. Летние всемирные военные игры проводятся с 1995 года. По аналогии с Олимпийскими играми проходят один раз в четыре года.

В программу игр включены 32 вида спорта, в этом году соревнования пройдут в 27 видах спорта по 329 дисциплинам. В них принимают участие 9308 спортсменов из 109 стран мира, это самые масштабные игры в истории.

Сборная команда Вооружённых сил России принимает участие в соревнованиях по 23 видам спорта.


спорт стрельба из лука
 
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