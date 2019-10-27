В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег

По Бурятии местами небольшой и умеренный снег, по южному Прибайкалью мокрый снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 октября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой и умеренный снег, по южному Прибайкалью мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11, местами 0-5, по северным и юго-западным районам 13-18 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами до 6 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 0-2 тепла.

