По Бурятии местами небольшой и умеренный снег, по южному Прибайкалью мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 октября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой и умеренный снег, по южному Прибайкалью мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11, местами 0-5, по северным и юго-западным районам 13-18 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами до 6 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 0-2 тепла.
В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег
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