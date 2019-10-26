В Бурятии водителей проверили на наличие автокреселе

Акция прошла в Хоринском районе



Сотрудники ГИБДД и дружинники в Хоринском районе Бурятии провели акцию по пропаганде безопасной перевозки детей. Полицейские и общественники проверили наличие детских удерживающих устройств и автокресел у водителей. С водителями побеседовали о том, как важно обеспечить безопасность ребёнка в автомобиле.



Также они призвали следовать требованиям дорожной безопасности и самих автомобилистов. Полицейские привели примеры ДТП, в которых по причине собственной халатности и беспечности пострадали непристегнутые ремнями безопасности водители и пассажиры.



Им вручили тематические памятки.



Аналогичные встречи прошли с учащимися школ и воспитанниками детских садов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





