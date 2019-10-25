В двухдневном марафоне «Тропой снежного барса» приняли участие около 700 учащихся
В рамках праздничных мероприятий, посвящённых снежному барсу, в Бурятии проходит экологический марафон.
Представители двух экологических клубов «Лесовичок» и «Ойкумена» школы № 25 Улан-Удэ провели двухдневный марафон «Тропой снежного барса», в котором приняли участие около 700 учащихся.
- В первый день волонтёры ознакомили детей с информацией об образе жизни редкой кошки, ареалом распространения, причинами сокращения популяции этого пятнистого хищника. Школьникам были представлены редкие кадры с фотоловушек, установленных на территории национального парка, - сообщили в Тункинском нацпарке.
Во второй день была организована инфопалатка, гости которой «примерили» на себя образ барса: отвечали на вопросы об этой редкой кошке; прыгали за добычей, как ирбисы; становились похожими на пятнистого хищника с помощью аквагрима; исполнили песню - гимн, посвящённый ирбису. Все участники получили сладкие призы.
В школах Тункинского и Окинского района также проходят мероприятия в рамках Международного дня снежного барса - классные часы, выставки детских рисунков, викторины и экологические игры.
Рисунки и видеоролики на конкурс «Земля снежного барса» национальный парк принимает до 31 октября.
В Бурятии проходит марафон, посвящённый снежному барсу
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