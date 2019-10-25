В Бурятии проходит марафон, посвящённый снежному барсу

В двухдневном марафоне «Тропой снежного барса» приняли участие около 700 учащихся



В рамках праздничных мероприятий, посвящённых снежному барсу, в Бурятии проходит экологический марафон.



Представители двух экологических клубов «Лесовичок» и «Ойкумена» школы № 25 Улан-Удэ провели двухдневный марафон «Тропой снежного барса», в котором приняли участие около 700 учащихся.



- В первый день волонтёры ознакомили детей с информацией об образе жизни редкой кошки, ареалом распространения, причинами сокращения популяции этого пятнистого хищника. Школьникам были представлены редкие кадры с фотоловушек, установленных на территории национального парка, - сообщили в Тункинском нацпарке.



Во второй день была организована инфопалатка, гости которой «примерили» на себя образ барса: отвечали на вопросы об этой редкой кошке; прыгали за добычей, как ирбисы; становились похожими на пятнистого хищника с помощью аквагрима; исполнили песню - гимн, посвящённый ирбису. Все участники получили сладкие призы.



В школах Тункинского и Окинского района также проходят мероприятия в рамках Международного дня снежного барса - классные часы, выставки детских рисунков, викторины и экологические игры.



Рисунки и видеоролики на конкурс «Земля снежного барса» национальный парк принимает до 31 октября.

