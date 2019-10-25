Детям напомнили о безопасном переходе проезжей части
Госавтоинспекторы провели познавательную экскурсию для первоклассников Окинского района Бурятии. В условиях реальной улично-дорожной сети их познакомили с правилами дорожного движения.
В начале встречи автоинспекторы напомнили учащимся, как правильно переходить дорогу, вести себя вблизи проезжей части и в автомобиле, а также порекомендовали использовать световозвращающие элементы, которые позволят стать заметнее на дороге в тёмное время суток.
Затем полицейские и юные пешеходы отправились на экскурсию по правилам дорожного движения на одну из улиц села.
- Дети увлечённо отвечали на вопросы инспекторов, рассказывали, о чём говорят дорожные знаки, сигналы светофора и практиковались безопасно переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД Бурятии провели экскурсию для первоклассников
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