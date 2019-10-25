Это данные с начала года
С начала 2019 года патрули военной автомобильной инспекции, дислоцированной в Бурятии, сопроводили порядка 200 колонн военной техники.
Такое количество сопровождений связано с интенсивностью проводимых мероприятий боевой подготовки на полигонах как на территории гарнизона, так и за его пределами.
Самым интенсивным для работы ВАИ остаётся маршрут из Улан-Удэ в Кяхту на полигон Бурдуны. Именно здесь ежедневно проходят занятия по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин и танков, которые перевозятся современными тягачами КамАЗ-65225 на специальном полуприцепе.
В ходе движения сотрудники автомобильной инспекции контролируют скорость, дистанцию между машинами, а также прохождение опасных участков дороги, особенно в тёмное время суток. Этим достигается главное - безопасность движения.
Также для безопасного движения механизированных колонн, преимущественно в населённых пунктах, организовывается взаимодействие с органами ГИБДД, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Патрули ВАИ в Бурятии сопроводили 200 колонн военной техники
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