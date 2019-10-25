Иркутянин украл в поезде телефон жителя Челябинской области

Гаджет стоял на зарядке



Транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали подозреваемого в краже сотового телефона на станции Лена.



В дежурную часть Ленского линейного отдела полиции обратился житель Челябинской области, следовавший в пассажирском поезде № 75. Он сообщил, что неизвестные украли у него сотовый телефон, который находился на зарядке.



- В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский задержали по подозрению в краже 41-летнего жителя города Иркутска. Похищенное имущество изъято и будет передано владельцу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



За кражу возбуждено уголовное дело. Иркутянину грозит до пяти лет лишения свободы.



Транспортная полиция напоминает, что в целях сохранности имущества во время поездки в пригородных поездах и поездах дальнего следования не стоит оставлять ценные вещи и гаджеты без присмотра.



