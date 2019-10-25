В Забайкалье вор вынес из квартиры бытовую технику и шторы

Украденное он спрятал в заброшенном доме



С заявлением о краже в полицию обратилась жительница станции Ясная Забайкальского края. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили, что неизвестные проникли в квартиру, расположенную на втором этаже. Отжав дверь на балконе, украли стиральную машину, центрифугу, телевизор, два тумбы и шторы.



Полицейские установили подозреваемого. Мужчина был задержан. В отделе полиции он признался в преступлении.



Полицейские изъяли похищенные вещи в заброшенном доме, где задержанный их спрятал. В настоящее время проверяется информация о причастности к этому преступлению ещё одного местного жителя.



За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



