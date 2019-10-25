В Бурятии психологи воинских частей будут мониторить молодое пополнение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Им предписано организовать мониторинг морально-психологического состояния и социального климата в коллективах



Командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, будет организована работа по адаптации военнослужащих, прибывших в ходе осеннего призыва.



Психологи соединений и воинских частей будут непрерывно осуществлять мониторинг молодого пополнения. В свою очередь, командирам подразделений предписано обеспечить выполнение рекомендаций психологов, соблюдение регламента служебного времени молодого пополнения.



С момента поступления в воинские части и до осуществления допуска молодых военнослужащих к несению боевого дежурства, службы с оружием психологам предписано организовать непрерывный мониторинг морально-психологического состояния и социального климата в воинских коллективах.



Помимо этого, будет организовано взаимодействие с родителями военнослужащих на предмет изучения обстановки в их семьях.



Всего в ходе осеннего призыва 2019 года в соединения и воинские части общевойскового объединения ВВО будет отправлено около одной тысячи военнослужащих по призыву, сообщает пресс-служба ВВО.



