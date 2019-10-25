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В Улан-Удэ проходит конкурс чтецов

В Улан-Удэ проходит конкурс чтецов
Общество, 
Он посвящён 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы

Накануне в Центральной городской библиотеке Улан-Удэ прошла первая часть полуфинала городского конкурса чтецов «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённого 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы.

Участники исполнили стихи и песни о войне, о жизни, о любви. «Жюри было очень нелегко выбрать финалистов конкурса поэзии, который в нашей библиотеке стал уже традиционным», отметили в учреждении.

Заключительный этап конкурса и награждение победителей пройдет в Молодёжном художественном театре 30 октября в 15:00.

Приглашаются все желающие. 
конкурс чтецы
 
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