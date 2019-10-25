В Улан-Удэ проходит конкурс чтецов

Он посвящён 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы



Накануне в Центральной городской библиотеке Улан-Удэ прошла первая часть полуфинала городского конкурса чтецов «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённого 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы.



Участники исполнили стихи и песни о войне, о жизни, о любви. «Жюри было очень нелегко выбрать финалистов конкурса поэзии, который в нашей библиотеке стал уже традиционным», отметили в учреждении.



Заключительный этап конкурса и награждение победителей пройдет в Молодёжном художественном театре 30 октября в 15:00.



Приглашаются все желающие.

