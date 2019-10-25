Также решается вопрос по устройству тротуаров к дому
В Иркутске заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева с депутатом Думы города Сергеем Юдиным обсудили возможность обустройства парковки во дворе жилого дома №1 в переулке Гершевича. В обсуждении принимали участие жители центральной части округа
– В рамках реализации городских программ в следующем году возможно предусмотреть асфальтирование мест для парковки во дворе этого дома, а также устройство тротуаров к многоквартирному жилому дому. Кроме этого, необходимо проведение санитарно-формовочной обрезки деревьев. Вместе с Сергеем Юдиным будем держать на контроле данные вопросы, – пояснила Надежда Лебедева.
Также глава округа и депутат встретились с жителями улицы Грязного. Обсудили вопросы санитарного состояния придомовых территорий и правомерного использования жителями земельных участков под автопарковку, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Во дворе Правобережного округа в Иркутске планируют обустроить парковку
Общество, Фото:
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