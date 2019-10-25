В Бурятии отложили введение штрафов за собачий лай

«Собачий» законопроект получил многочисленные отрицательные заключения
Райсовет депутатов Мухоршибирского района отзовёт из Народного Хурала для доработки законопроект о штрафах за ночной лай и вой собак. На проект закона были даны многочисленные отрицательные заключения. Об этом сообщил зампред – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.
- Принято решение отозвать законопроект, который вносил райсовет в Народный Хурал. Суть вопроса – как подействовать на хозяина собаки, которая не даёт отдыхать жителям своим воем и лаем . Кому-то может показаться это смешным, но не тем, кто вынужден, находясь поблизости, терпеть. На законопроект были даны многочисленные отрицательные заключения. Райсовет разработает новый вариант, - уточнил Баир Цыренов.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обещала включиться в обсуждении инициативы. «Часто такие случаи служат причиной возникновения конфликтов между соседями», - отметила омбудсмен.
Как сообщал «Байкал-Daily», резонансный законопроект был представлен весной 2019 года, инициатива принадлежит депутатам Мухоршибирского района. Они предлагали предусмотреть ответственность за нарушение тишины в ночное время для владельцев шумных собак. Подобные нормы есть, в нескольких регионах, в том числе в соседнем Забайкальском крае.
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