Байкал вошёл в десятку лучших маршрутов для автотрипа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавил Крым



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню автомобилиста, 27 октября, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие маршруты самые лучшие для поездок на машине по стране.



Путешествие на автомобиле по Крымскому полуострову туристы назвали самым запоминающимся, красивым и интересным. За Крым проголосовало 45,37% туристов-автомобилистов.



На втором месте – автопутешествие по побережью Черного моря в Краснодарском крае (12,96%).



«Бронзу» в рейтинге самых лучших маршрутов для автопутешествий по стране получила Карелия (10,19%). Самостоятельный автотрип обходится намного дешевле покупного тура. В поездке на своей машине можно объехать много интересных мест, увидеть знаменитые карельские леса, мощные водопады, старинные памятники деревянного зодчества и древние петрогрифы. Во время поездки по Карелии хорошо порыбачить на озерах, пособирать ягоды и грибы и побывать на интересных праздниках и фестивалях.



В топ-10 лучших маршрутов для автотрипа также вошли города «Золотого кольца России» (8,33%), Мурманская область и Кольский полуостров (7,41%), Республика Алтай (5,56%), Калмыцкая степь и Астраханская область (3,7%), Приэльбрусье и озеро Байкал (по 2,78%) и Южный Урал (0,93%).



Десять лучших маршрутов для автотрипа:



1. Крымский полуостров, 45,37%

2. Побережье Черного моря в Краснодарском крае, 12,96%

3. Карелия, 10,19%

4. Города «Золотого кольца России», 8,33%)

5. Мурманская область и Кольский полуостров, 7,41%

6. Республика Алтай, 5,56%

7. Калмыцкая степь и Астраханская область, 3,7%

8-9. Приэльбрусье и озеро Байкал, 2,78%

10. Южный Урал, 0,93%

*Процент голосов в опросе в соцсетях



