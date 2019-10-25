Рейтинг возглавил Крым
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню автомобилиста, 27 октября, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие маршруты самые лучшие для поездок на машине по стране.
Путешествие на автомобиле по Крымскому полуострову туристы назвали самым запоминающимся, красивым и интересным. За Крым проголосовало 45,37% туристов-автомобилистов.
На втором месте – автопутешествие по побережью Черного моря в Краснодарском крае (12,96%).
«Бронзу» в рейтинге самых лучших маршрутов для автопутешествий по стране получила Карелия (10,19%). Самостоятельный автотрип обходится намного дешевле покупного тура. В поездке на своей машине можно объехать много интересных мест, увидеть знаменитые карельские леса, мощные водопады, старинные памятники деревянного зодчества и древние петрогрифы. Во время поездки по Карелии хорошо порыбачить на озерах, пособирать ягоды и грибы и побывать на интересных праздниках и фестивалях.
В топ-10 лучших маршрутов для автотрипа также вошли города «Золотого кольца России» (8,33%), Мурманская область и Кольский полуостров (7,41%), Республика Алтай (5,56%), Калмыцкая степь и Астраханская область (3,7%), Приэльбрусье и озеро Байкал (по 2,78%) и Южный Урал (0,93%).
Десять лучших маршрутов для автотрипа:
1. Крымский полуостров, 45,37%
2. Побережье Черного моря в Краснодарском крае, 12,96%
3. Карелия, 10,19%
4. Города «Золотого кольца России», 8,33%)
5. Мурманская область и Кольский полуостров, 7,41%
6. Республика Алтай, 5,56%
7. Калмыцкая степь и Астраханская область, 3,7%
8-9. Приэльбрусье и озеро Байкал, 2,78%
10. Южный Урал, 0,93%
*Процент голосов в опросе в соцсетях
Байкал вошёл в десятку лучших маршрутов для автотрипа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Принять участие могут желающие всех возрастов
С инициативой выступила омбудсмен Юлия Жамбалова
Информационное сообщение будет сопровождаться прерывистом сигналом и речью
Рейтинг возглавил Крым
Они используют приборы прицеливания и слежения
Сарюна Цыдыпова участвовала в показах Игоря Чапурина и Валентина Юдашкина
Победителей и призёров состязаний наградят медалями, дипломами и ценными призами
Вход свободный
Сегодня для пенсионеров Улан-Удэ пройдет эстафета конкурсов.
Таких животных на все российские зоопарки не больше четырёх
Школьники посетили отдел вневедомственной охраны
Мемориал будет расположен на бывшем секретном полигоне НКВД
Супруги лидеров африканских стран пили бурятский чай и играли на поющей чаше
Церемония награждения состоится в Москве
Хозяева квартиры незаконно поменяли центральное отопление на водяное и электроустановку