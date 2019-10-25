В Бурятии танкисты выполняют сложный норматив впервые со времён СССР

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они используют приборы прицеливания и слежения



Военнослужащие танкового соединения в Бурятии выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на полигоне «Бурдуны». Стрельбы проходят в рамках проверки соединения, представленного к присвоению почётного наименования «Ударное».



Наводчики впервые со времён СССР выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Руководителем занятия на учебном месте стал чемпион танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.



Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, безошибочном определении расстояния до цели, ведении меткого и прицельного огня на поражение противника с первого выстрела.



Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу ведут на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк (пикап), противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.



Общая оценка складывается из нескольких составляющих. Среди них профессионально-должностная подготовка экипажей, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.



За право иметь почётный статус в борьбу вступили не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, РХБ защиты, специалистов материально-технического обеспечения, разведчиков и инженерных войск, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

