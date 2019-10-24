В Улан-Удэ проводится осенняя обрезка деревьев

Обрезаются сухостойные, больные ветки, старые деревья





В Улан-Удэ специалисты МУ «Городское лесничество» 24 октября приступили к омолаживающей обрезке тополей по улице Смолина. После они приведут в порядок деревья по улице Каландаришвили.Обрезаются сухостойные, больные ветки, старые деревья. Подчас это единственный способ сохранить насаждения. Также срезаются те части дерева, которые мешают линиям электропередач, прохожим, загораживают видимость на пешеходных переходах или представляют опасность для окружающих.- Омолаживающая обрезка проводится осенью и весной, когда нет листвы на деревьях. Также проводится формовочная обрезка, когда деревьям придают особую форму, как, например, по улице Ленина у нас стоят красивые зелёные «шары». Раны и спилы обязательно замазываем эмалью, чтобы предотвратить заражение дерева и уберечь его от насекомых. Не стоит беспокоиться, кроны снова дадут побеги, - рассказал директор городского лесхоза Алексей Коноваленков.Этой весной были проведены работы по формовочной обрезке и валке деревьев по ул. Ключевской, Мокрова, Жердева, Коммунистической, Клыпина, Куйбышева, Пугачева, Геологической и др.- Мы всегда рекомендуем проводить весеннюю обрезку до начала сокодвижения как для плодово-ягодных садов, так и для декоративно-кустарниковых пород, к которым относится тополь. Тополя рекомендуется обрезать с октября по апрель. В Улан-Удэ озеленение проходило в основном в 50-60-е годы. Таким растениям требуется сформировать красивую компактную крону, - ранее рассказывала журналистам республиканских СМИ кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Гусева, старший научный сотрудник, заведующая отделом селекции и размножения плодово-ягодных культур Бурятского научного института сельского хозяйства. - У нас в основном представлен тополь бальзамический, продолжительность жизни – до 170 лет, высота до 32 метров. Вот ещё одна причина для обрезки и разреживания кроны, ведь он может затенять окна, всячески мешать. Также нужно убирать лишние сучья. Этот тополь очень быстро восстанавливается.Также МУ «Городское лесничество» выполняет в оперативном режиме работы по предписаниям ГИБДД и по заявкам граждан с сайта «Активный горожанин». В прошлом году в разделе «Аварийные деревья» оставили 33 сообщения.Подобным образом проводят обрезку деревьев и в других городах России, например, в Твери, Челябинске, Владивостоке, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.