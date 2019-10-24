Иркутский самбист стал чемпионом мира среди мастеров



Иркутянин, мастер спорта международного класса Александр Алфёров занял первое место на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Соревнования проходили 19-20 октября в Лимассоле, на Кипре.



Александр выступал в возрастной группе 45–49 лет в весовой категории 82 кг. В финале иркутский самбист победил соотечественника Виталия Види, который выиграл серебряную медаль турнира. Бронзовыми призёрами стали украинцы Олег Батеха и Геннадий Рябчинский.



Всего в чемпионате мира среди мастеров приняли участие более 500 спортсменов из Казахстана, Франции, Эстонии, Болгарии, Литвы, США, Таджикистана, Узбекистана и других стран, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

