 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

Популярное

Вячеслав Наговицын сменил комитет в Совете Федерации

Вячеслав Наговицын сменил комитет в Совете Федерации
Общество, 
Сенатор от Бурятии стал зампредом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности

23 октября на пленарном заседании было решено, что экс-глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын переходит в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Затем комитет избрал его заместителем председателя. Об этом сообщил сам Наговицын на странице в Facebook.

- Смена комитета не влияет на работу по решению проблемных вопросов, которые ставит перед сенаторами Глава Бурятии Алексей Цыденов. За мной сохраняется статус полномочного представителя Совета Федерации в правительстве России. Кроме того, как и другие сенаторы, могу участвовать в заседаниях других комитетов в случае необходимости, - пояснил он.

Сенатор сообщил, что комитет по регламенту и организации парламентской деятельности отвечает за подготовку норм регламента Совфеда, порядка организации деятельности палаты регионов и осуществляет контроль за правильностью их применения.

Также в ведении комитета - основы общественного контроля, правовые основы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, защита прав потребителей, система взаимодействия институтов гражданского общества и государства.

Вячеслав Наговицын ранее входил в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Накануне сенатор сообщил, что комитет рассмотрел законодательную инициативу, реализация которой в перспективе может дать мощную поддержку ТОСам.

- Хорошо известно, что именно в Бурятии территориальное общественное самоуправление состоялось, накоплен большой положительный опыт, по опыту известны и препятствия. В том числе – барьеры для финансового участия региональных бюджетов в деятельности ТОСов. Поэтому мы понимаем важность проекта об изменении закона 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который подготовили законодатели Ульяновской области, - подчеркнул он.

Проект законодательной инициативы предлагает установить возможность заключения соглашений ТОС не только с органами местного самоуправления, но и с исполнительными органами государственной власти субъекта с использованием средств регионального бюджета.

- Пока поддержка из регионального бюджета оказывается, как правило, через механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям, что влечёт необходимость софинансирования из местных бюджетов и сложный процесс администрирования. Комитет концептуально поддержал необходимость расширения механизмов поддержки ТОСов, однако сделал ряд замечаний по доработке документа, - поделился Вячеслав Наговицын.
назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кабанском районе Бурятии пройдут Дни донора
В Кабанском районе Бурятии пройдут Дни донора
Общество, 24.10.2019
29 и 30 октября состоятся Дни донора в Кабанском районе
В Улан-Удэ проводится осенняя обрезка деревьев
В Улан-Удэ проводится осенняя обрезка деревьев
Общество, 24.10.2019
Обрезаются сухостойные, больные ветки, старые деревья
Иркутский самбист стал чемпионом мира среди мастеров
Иркутский самбист стал чемпионом мира среди мастеров
Общество, 24.10.2019
В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из разных стран
Вячеслав Наговицын сменил комитет в Совете Федерации
Вячеслав Наговицын сменил комитет в Совете Федерации
Общество, 24.10.2019
Сенатор от Бурятии стал зампредом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности
Улан-удэнка обратилась к омбудсмену по просящему милостыню мальчику
Улан-удэнка обратилась к омбудсмену по просящему милостыню мальчику
Общество, 24.10.2019
По её словам, мальчик грелся в магазине и был одет не по сезону
В Улан-Удэ предложили запретить продажу алкоголя в кафе в жилых домах после 23 часов
В Улан-Удэ предложили запретить продажу алкоголя в кафе в жилых домах после 23 часов
Общество, 24.10.2019
Также хотят запретить продажу спиртных напитков с 21 часа до 9 часов при оказании услуг общественного питания на вынос
В Иркутске разыскивают карманника
В Иркутске разыскивают карманника
Общество, 24.10.2019
Подозреваемого в карманной краже запечатлела камера наружного наблюдения
Забайкалец угнал машину у мамы своего друга
Забайкалец угнал машину у мамы своего друга
Общество, 24.10.2019
Молодой человек прихватил ключи иномарки уходя из гостей домой
Специалист из Петербурга проведёт экспертизу по делу о гибели ребёнка
Специалист из Петербурга проведёт экспертизу по делу о гибели ребёнка
Общество, 24.10.2019
В истории болезни мальчика при осмотре обнаружены дописки и исправления
В Бурятии прошёл первый легкоатлетический Тункинский марафон – 2019
В Бурятии прошёл первый легкоатлетический Тункинский марафон – 2019
Общество, 24.10.2019
Организаторы отмечают, что участие в забегах принимали даже животные
Читинка украла деньги у своего нового знакомого
Читинка украла деньги у своего нового знакомого
Общество, 24.10.2019
Она воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего
Экс-участник «Дома-2» приедет в Улан-Удэ
Экс-участник «Дома-2» приедет в Улан-Удэ
Общество, 24.10.2019
Стас Каримов выступит для горожан с ди-джей сетом
Двое ангарчан забрали долг разбоем
Двое ангарчан забрали долг разбоем
Общество, 24.10.2019
Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^