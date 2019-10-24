Вячеслав Наговицын сменил комитет в Совете Федерации

Сенатор от Бурятии стал зампредом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности



23 октября на пленарном заседании было решено, что экс-глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын переходит в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Затем комитет избрал его заместителем председателя. Об этом сообщил сам Наговицын на странице в Facebook.



- Смена комитета не влияет на работу по решению проблемных вопросов, которые ставит перед сенаторами Глава Бурятии Алексей Цыденов. За мной сохраняется статус полномочного представителя Совета Федерации в правительстве России. Кроме того, как и другие сенаторы, могу участвовать в заседаниях других комитетов в случае необходимости, - пояснил он.



Сенатор сообщил, что комитет по регламенту и организации парламентской деятельности отвечает за подготовку норм регламента Совфеда, порядка организации деятельности палаты регионов и осуществляет контроль за правильностью их применения.



Также в ведении комитета - основы общественного контроля, правовые основы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, защита прав потребителей, система взаимодействия институтов гражданского общества и государства.



Вячеслав Наговицын ранее входил в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Накануне сенатор сообщил, что комитет рассмотрел законодательную инициативу, реализация которой в перспективе может дать мощную поддержку ТОСам.



- Хорошо известно, что именно в Бурятии территориальное общественное самоуправление состоялось, накоплен большой положительный опыт, по опыту известны и препятствия. В том числе – барьеры для финансового участия региональных бюджетов в деятельности ТОСов. Поэтому мы понимаем важность проекта об изменении закона 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который подготовили законодатели Ульяновской области, - подчеркнул он.



Проект законодательной инициативы предлагает установить возможность заключения соглашений ТОС не только с органами местного самоуправления, но и с исполнительными органами государственной власти субъекта с использованием средств регионального бюджета.



- Пока поддержка из регионального бюджета оказывается, как правило, через механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям, что влечёт необходимость софинансирования из местных бюджетов и сложный процесс администрирования. Комитет концептуально поддержал необходимость расширения механизмов поддержки ТОСов, однако сделал ряд замечаний по доработке документа, - поделился Вячеслав Наговицын.

