Улан-удэнка обратилась к омбудсмену по просящему милостыню мальчику



По её словам, ребёнок был одет не по сезону, просил милостыню у прохожих и грелся в магазине или компьютерном клубе.



По запросу уполномоченного сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего в компьютерном клубе «Грант». Установлено, что мальчик является учащимся общеобразовательной школы № 64.



- Мать ребёнка привлечена к административной ответственности, семья поставлена на профилактический учёт в ПДН. В настоящее время мальчик находится в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Неравнодушная улан-удэнка обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Она рассказала, что ежедневно после работы видела на проспекте 50-летия Октября беспризорного мальчика.