Улан-удэнка обратилась к омбудсмену по просящему милостыню мальчику

По её словам, мальчик грелся в магазине и был одет не по сезону
Неравнодушная улан-удэнка обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Она рассказала, что ежедневно после работы видела на проспекте 50-летия Октября беспризорного мальчика.
По её словам, ребёнок был одет не по сезону, просил милостыню у прохожих и грелся в магазине или компьютерном клубе.
По запросу уполномоченного сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего в компьютерном клубе «Грант». Установлено, что мальчик является учащимся общеобразовательной школы № 64.
- Мать ребёнка привлечена к административной ответственности, семья поставлена на профилактический учёт в ПДН. В настоящее время мальчик находится в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, - сообщили в аппарате уполномоченного.
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