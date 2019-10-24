В Улан-Удэ предложили запретить продажу алкоголя в кафе в жилых домах после 23 часов

Также хотят запретить продажу спиртных напитков с 21 часа до 9 часов при оказании услуг общественного питания на вынос



Сегодня комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов под руководством председателя Дмитрия Турченюка рассмотрел вопрос об организации охраны общественного порядка на территории Улан-Удэ, в том числе в жилых микрорайонах и общественных местах.



С докладом об уровне преступности и количестве раскрытых преступлений выступил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) управления МВД России по Улан-Удэ, подполковник полиции Александр Меженин.



- В целом оперативная обстановка по городу была стабильная и оставалась под контролем. По итогам 9 месяцев 2019 года общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 1,4% и составил 73380. В отчётном периоде 2019 года количество преступлений, совершённых на территории города, снизилось на 5,3% и составило 8 486 преступлений (2018 год – 8 957), что на 471 преступление меньше. Всеми службами и подразделениями управления МВД России по Улан-Удэ было раскрыто 3 317 преступлений, - зачитал Александр Меженин.



В своём докладе заместитель начальника полиции управления МВД России по Улан-Удэ предложил депутатам поддержать инициативу управления о внесении дополнений в закон РБ № 2361-v в ст. 5 Закона Бурятии «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РБ».



Так, управление МВД России по Улан-Удэ предлагает внести изменения в данный закон, дополнив ст.5 пунктами 3,4, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов в помещениях предприятий общественного питания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также запрещается продажа этой продукции с 21 часа до 9 часов при оказании услуг общественного питания на вынос – не для потребления на месте покупки.



Депутаты Горсовета приняли к сведению предложение Александра Меженина. В свою очередь, члены комитета задали свои вопросы и внесли предложения руководству управления.



Так, вопросы депутатов касались открытия пункта полиции в районе ТСК, работы участкового, кражи люков, нерегулируемых пешеходов, продажи несанкционированного алкоголя.



- После большого количества встреч мы знаем, что одной из проблем является работа участкового. Во-первых, люди не знают участкового, невозможно дозвониться до него на стационарный номер. Давайте, хотя бы проведём работу со старшими по домам по развешиванию объявлений. Я как руководитель телеканала практически тоже не знаю, где этот человек. Давайте повысим информированность, чтобы люди могли всегда позвонить участковому, - сказал Дмитрий Турченюк.



Начальник управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Семёнов ответил, что работа по информированию жителей об участковом будет проведена. Он добавил, что на сегодня в Улан-Удэ работают 127 участковых при фактическом населении в 600 тысяч человек, поэтому нагрузка на одного участкового превышает норматив примерно в 1,5 раза. Но штат на сегодня увеличить не представляется возможным.



Депутат Горсовета Андрей Банзарон попросил правоохранителей более тщательно заняться проблемой продажи несанкционированного алкоголя. Так как именно в алкогольном опьянении совершается большое количество различных преступлений.



- Большое количество жалоб поступает от жителей Мясокомбината, Таёжного там, где много несанкционированных точек продажи несанкционированного алкоголя. Есть обратная связь от органов, они закрываются, а потом через месяц-два открываются в другом месте. Они ставят эти точки в малообеспеченных районах, - сказал Андрей Банзарон.



