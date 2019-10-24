Стас Каримов выступит для горожан с ди-джей сетом
25 октября в столицу Бурятии приедет Стас Каримов, экс-участник известного реалити-шоу «Дом-2». Стас Каримов – ди-джей, которого называют хамелеоном. Он выступал в Париже и Севастополе, кроме того, он входит в топ-100 лучших ди-джеев.
- Здравствуй, Улан-Удэ! Друзья, лечу к вам из Москвы. Будет вкусно, дымно, танцевально. Увидимся на танцполе, до встречи! – так обратился к горожанам ди-джей в своём видеообращении.
Стас Каримов выступит в одном из баров города.
Также в Улан-Удэ приедет ещё одна экс-участница «Дома-2» - Ольга Бузова. Как сообщал «Байкал-Daily», певица выступит с концертом в рамках своего гастрольного тура. Шоу «Принимай меня» состоится 25 ноября в ФСК.
Справка:
Стас Каримов родился 14 декабря 1980 года в республике Башкортостан. На реалити-шоу «Дом-2» он пришёл со своим братом-близнецом Оскаром в самом начале, в 2004 году. На проекте недолго встречался с Ольгой Бузовой. Покинул реалити-шоу в 2005 году. После проекта стал ди-джеем, женился.
Экс-участник «Дома-2» приедет в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги
Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики
Теперь валежник можно собирать в любых местах
Стоимость медицинского оборудования – 48 млн рублей
Все махинации выполнялись либо по телефону, либо через Интернет
Суд приговорил бухгалтера к трём годам в колонии общего режима
Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности
В столице Бурятии очистят более 600 метров русла реки, чтобы защитить 10,5 тысяч жителей прибрежных домов от наводнения
Пенсионеры слушали стихи в рамках университета третьего возраста
Билигма Ринчинова претендует на премию в номинации «Дебют»
Плитку заменили на общей площади 4 тысячи квадратных метров
Угонщик повредил её и бросил на окраине села
«Звёздный» защитник Байкала, шоумен стал обладателем самой высокой короны в стране
С ней всё в порядке
В учениях задействовали боевую технику