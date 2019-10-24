 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

Экс-участник «Дома-2» приедет в Улан-Удэ

Экс-участник «Дома-2» приедет в Улан-Удэ
Общество, 
Стас Каримов выступит для горожан с ди-джей сетом

25 октября в столицу Бурятии приедет Стас Каримов, экс-участник известного реалити-шоу «Дом-2». Стас Каримов – ди-джей, которого называют хамелеоном. Он выступал в Париже и Севастополе, кроме того, он входит в топ-100 лучших ди-джеев.

- Здравствуй, Улан-Удэ! Друзья, лечу к вам из Москвы. Будет вкусно, дымно, танцевально. Увидимся на танцполе, до встречи! – так обратился к горожанам ди-джей в своём видеообращении.

Стас Каримов выступит в одном из баров города.

Также в Улан-Удэ приедет ещё одна экс-участница «Дома-2» - Ольга Бузова. Как сообщал «Байкал-Daily», певица выступит с концертом в рамках своего гастрольного тура. Шоу «Принимай меня» состоится 25 ноября в ФСК.

Справка:

Стас Каримов родился 14 декабря 1980 года в республике Башкортостан. На реалити-шоу «Дом-2» он пришёл со своим братом-близнецом Оскаром в самом начале, в 2004 году. На проекте недолго встречался с Ольгой Бузовой. Покинул реалити-шоу в 2005 году. После проекта стал ди-джеем, женился.

концерт гастроли
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Двое ангарчан забрали долг разбоем
Двое ангарчан забрали долг разбоем
Общество, 24.10.2019
Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги
Жители Бурятии перед выходом на пенсию могут получить новую профессию
Жители Бурятии перед выходом на пенсию могут получить новую профессию
Общество, 24.10.2019
Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики
В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника
В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника
Общество, 24.10.2019
Теперь валежник можно собирать в любых местах
В поликлинику Улан-Удэ поступило современное оборудование: фоторепортаж
В поликлинику Улан-Удэ поступило современное оборудование: фоторепортаж
Общество, 24.10.2019
Стоимость медицинского оборудования – 48 млн рублей
Жители Иркутской области отдали мошенникам около 2 миллионов рублей
Жители Иркутской области отдали мошенникам около 2 миллионов рублей
Общество, 24.10.2019
Все махинации выполнялись либо по телефону, либо через Интернет
В Забайкалье главбух больницы получил реальный срок за присвоение 1,5 млн. рублей
В Забайкалье главбух больницы получил реальный срок за присвоение 1,5 млн. рублей
Общество, 24.10.2019
Суд приговорил бухгалтера к трём годам в колонии общего режима
В Бурятии незаконно выловили омуля почти на 100 тысяч
В Бурятии незаконно выловили омуля почти на 100 тысяч
Общество, 24.10.2019
Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности
В Улан-Удэ проходит второй этап расчистки русла Уды
В Улан-Удэ проходит второй этап расчистки русла Уды
Общество, 24.10.2019
В столице Бурятии очистят более 600 метров русла реки, чтобы защитить 10,5 тысяч жителей прибрежных домов от наводнения
В Улан-Удэ пенсионеры провели литературно-поэтическую встречу
В Улан-Удэ пенсионеры провели литературно-поэтическую встречу
Общество, 24.10.2019
Пенсионеры слушали стихи в рамках университета третьего возраста
Оперная певица из Бурятии вошла в шорт-лист национальной премии «Онегин»
Оперная певица из Бурятии вошла в шорт-лист национальной премии «Онегин»
Общество, 24.10.2019
Билигма Ринчинова претендует на премию в номинации «Дебют»
Новая тротуарная плитка в Улан-Удэ обладает повышенной морозостойкостью
Новая тротуарная плитка в Улан-Удэ обладает повышенной морозостойкостью
Общество, 24.10.2019
Плитку заменили на общей площади 4 тысячи квадратных метров
В Забайкалье мужчина в качестве мести угнал машину односельчанина
В Забайкалье мужчина в качестве мести угнал машину односельчанина
Общество, 24.10.2019
Угонщик повредил её и бросил на окраине села
Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России
Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России
Общество, 24.10.2019
«Звёздный» защитник Байкала, шоумен стал обладателем самой высокой короны в стране

В Бурятии ликвидировали «беспорядки» в колонии
В Бурятии ликвидировали «беспорядки» в колонии
Общество, 24.10.2019
В учениях задействовали боевую технику

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^