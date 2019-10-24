Двое ангарчан забрали долг разбоем

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги



Сотрудники уголовного розыска города Ангарска Иркутской области задержали двух местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения.



Как установили полицейские, двое неизвестных пришли в квартиру своих знакомых и потребовали вернуть долг. Получив отказ, они избили хозяев жилища и, забрав мобильные телефоны и деньги, сбежали.



Прибывшие на место оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, ориентировка с приметами преступников была передана наружным нарядам полиции.



В результате расследования сыщики задержали подозреваемых. Ими оказались нигде неработающие ранее судимые местные жители в возрасте 45 и 50 лет. Один из них в апреле 2018 года освободился из мест лишения свободы.



За разбой возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.



- По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



