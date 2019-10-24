Жители Бурятии перед выходом на пенсию могут получить новую профессию

Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики



Органы службы занятости населения Бурятии с начала 2019 года направили на профессиональное обучение 549 граждан предпенсионного возраста. Из них 365 человек уже окончили курсы.



Бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут работающие или ищущие работу жители Бурятии, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).



Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики. Обучение проходит в очной, заочной и дистанционной формах. Все желающие могут получить профессии повара, водителя опасных грузов, менеджера по персоналу, бухгалтера и многие другие.



В зависимости от специальности занятия длятся от 16 часов до трёх месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент – более 13 тысяч рублей.



Обучение жителей республики проходит по национальному проекту «Демография», в рамках которого ежегодно будет выделяться по 25 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию затрат работодателей, которые сами организуют профессиональное обучение своих работников предпенсионного возраста. А также на организацию профессионального обучения центрами занятости населения.



Ежегодно будут обучаться более 300 граждан предпенсионного возраста, до конца 2024 года будет обучено более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



