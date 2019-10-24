Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики
Органы службы занятости населения Бурятии с начала 2019 года направили на профессиональное обучение 549 граждан предпенсионного возраста. Из них 365 человек уже окончили курсы.
Бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут работающие или ищущие работу жители Бурятии, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).
Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики. Обучение проходит в очной, заочной и дистанционной формах. Все желающие могут получить профессии повара, водителя опасных грузов, менеджера по персоналу, бухгалтера и многие другие.
В зависимости от специальности занятия длятся от 16 часов до трёх месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент – более 13 тысяч рублей.
Обучение жителей республики проходит по национальному проекту «Демография», в рамках которого ежегодно будет выделяться по 25 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию затрат работодателей, которые сами организуют профессиональное обучение своих работников предпенсионного возраста. А также на организацию профессионального обучения центрами занятости населения.
Ежегодно будут обучаться более 300 граждан предпенсионного возраста, до конца 2024 года будет обучено более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Жители Бурятии перед выходом на пенсию могут получить новую профессию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги
Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики
Теперь валежник можно собирать в любых местах
Стоимость медицинского оборудования – 48 млн рублей
Все махинации выполнялись либо по телефону, либо через Интернет
Суд приговорил бухгалтера к трём годам в колонии общего режима
Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности
В столице Бурятии очистят более 600 метров русла реки, чтобы защитить 10,5 тысяч жителей прибрежных домов от наводнения
Пенсионеры слушали стихи в рамках университета третьего возраста
Билигма Ринчинова претендует на премию в номинации «Дебют»
Плитку заменили на общей площади 4 тысячи квадратных метров
Угонщик повредил её и бросил на окраине села
«Звёздный» защитник Байкала, шоумен стал обладателем самой высокой короны в стране
С ней всё в порядке
В учениях задействовали боевую технику