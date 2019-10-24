В поликлинику Улан-Удэ поступило современное оборудование: фоторепортаж

Стоимость медицинского оборудования – 48 млн рублей



Новое современное медицинское оборудование на сумму более 48 миллионов рублей поступило в городскую поликлинику №3. В отделении лучевой диагностики уже установлен и эксплуатируется УЗИ-аппарат, в процессе приёмки и тестирования находится флюорограф. Скоро начнёт свою работу маммограф, также ожидается поставка рентген-аппарата.



- Аппаратура вся пришла цифровая. Теперь есть возможность передачи в центральный архив изображений всех наших снимков, которые мы делаем и на флюорографе, и на маммографе, и на рентген-аппарате. В дальнейшем, возможно, эти снимки будут использоваться в электронной медицинской карте пациента. На всех этапах стационарного лечения, при переезде пациента в другой регион возможно будет видеть изображения врачам на любом этапе оказания медицинской помощи, - рассказала главный врач городской поликлиники №3 Надежда Батоева.



Кроме этого - проводя обследование на новом УЗИ-аппарате, врачам не придётся выписывать пациентам дополнительные направления к другим специалистам. Всё дело в том, что оборудование делает более качественные изображения.



- Здесь есть разные новинки в виде технологических опций, они позволяют проводить более достоверные исследования у пациентов. На нём можно провести и стандартные ультразвуковые исследования, это поверхностно расположенные органы, УЗИ брюшной полости, почек, сердца и сосудов. Результаты готовы сразу же, - рассказала врач ультразвуковой диагностики Агния Сабаданова.



Покупка нового оборудования для поликлиники стало возможной благодаря «дальневосточной» субсидии. Всего же для Бурятии на приобретение медицинского оборудования из бюджета было выделено 1 миллиард 700 миллионов рублей и более 200 миллионов на ремонтные работы.



- То, что мы сейчас видим, это только первое оборудование, которое начало поступать в медицинские учреждения и запускаться в работу. Сейчас приобретается 94 единицы техники. Это оборудование будет установлено во всех районах республики – это 21 район и 6 поликлиник Улан-Удэ, - рассказал Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии.



