В Бурятии сняты ограничения на сбор валежника

Лесники напоминают, при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.





В Бурятии внесены изменения в закон республики «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».Изменения касаются мест сбора валежника. Ранее, для заготовки и сбора валежника были определены специально установленные места сбора.Теперь же, согласно изменениям, заготовка и сбор недревесных ресурсов для собственных нужд в определённых местах отменены - жители Бурятии могут собирать валежник в любых местах.Кроме этого, заготовка и сбор валежника на особо охраняемых природных территориях осуществляется с учётом требований законодательства об особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.