В Бурятии незаконно выловили омуля почти на 100 тысяч

Общество, Фото: из архива

Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности



Поздно вечером 22 октября в Тарбагатайском районе Бурятии на реке Селенга, в 10 километрах от райцентра, полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина ловил омуль с помощью сетей.



Причинённый ущерб составил около 73 тысяч рублей. Ранее он был судим за имущественные преступления.



Кроме того, в Прибайкальском районе выловленный омуль, а также орудия добычи были изъяты у ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей посёлка Селенгинск. Ущерб – по 22 тысячи рублей.



- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ. Проводится дознание. Преступления раскрыты в ходе профилактических рейдов в рамках операции «Путина», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

