Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности
Поздно вечером 22 октября в Тарбагатайском районе Бурятии на реке Селенга, в 10 километрах от райцентра, полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина ловил омуль с помощью сетей.
Причинённый ущерб составил около 73 тысяч рублей. Ранее он был судим за имущественные преступления.
Кроме того, в Прибайкальском районе выловленный омуль, а также орудия добычи были изъяты у ранее привлекавшихся к уголовной ответственности жителей посёлка Селенгинск. Ущерб – по 22 тысячи рублей.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. за незаконную добычу водных биологических ресурсов УК РФ. Проводится дознание. Преступления раскрыты в ходе профилактических рейдов в рамках операции «Путина», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии незаконно выловили омуля почти на 100 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они избили знакомых и забрали мобильные телефоны и деньги
Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики
Теперь валежник можно собирать в любых местах
Стоимость медицинского оборудования – 48 млн рублей
Все махинации выполнялись либо по телефону, либо через Интернет
Суд приговорил бухгалтера к трём годам в колонии общего режима
Все нарушители ранее привлекались к уголовной ответственности
В столице Бурятии очистят более 600 метров русла реки, чтобы защитить 10,5 тысяч жителей прибрежных домов от наводнения
Пенсионеры слушали стихи в рамках университета третьего возраста
Билигма Ринчинова претендует на премию в номинации «Дебют»
Плитку заменили на общей площади 4 тысячи квадратных метров
Угонщик повредил её и бросил на окраине села
«Звёздный» защитник Байкала, шоумен стал обладателем самой высокой короны в стране
С ней всё в порядке
В учениях задействовали боевую технику