Работы начнутся с 28 октября
На всей территории Прибайкальского района с 28 октября начнутся работы по отлову безнадзорных собак. Об этом жителей предупредила администрация района.
Отловом займётся ООО «Жада».
По всем вопросам местным жителям советуют обращаться в сектор АПК и пищевой промышленности Прибайкальского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отловом собак в этом году занимается ООО «ЦАСС». Компания выиграла торги в феврале. До конца 2019-го, согласно условия контракта, в столице Бурятии надо отловить не менее 7485 собак.
В Прибайкальском районе Бурятии стартует отлов собак
Общество, Фото:
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