29 и 30 октября состоятся Дни донора в Кабанском районе
Выездные Дни донора организует Бурятская республиканская станция переливания крови.
Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8 до 13 часов 29 октября в посёлке Селенгинск мобильный пункт будет расположен возле КДЦ «Жемчужина», 30 октября – в селе Кабанск, возле районного Дома культуры.
Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. При себе иметь паспорт и данные флюорографического обследования.
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.
В Кабанском районе Бурятии пройдут Дни донора
Общество, Фото:
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