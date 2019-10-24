В Кабанском районе Бурятии пройдут Дни донора

29 и 30 октября состоятся Дни донора в Кабанском районе



Выездные Дни донора организует Бурятская республиканская станция переливания крови.



Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8 до 13 часов 29 октября в посёлке Селенгинск мобильный пункт будет расположен возле КДЦ «Жемчужина», 30 октября – в селе Кабанск, возле районного Дома культуры.



Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. При себе иметь паспорт и данные флюорографического обследования.



Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.







