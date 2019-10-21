Дни донора пройдут в Кабанском районе Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8.00 до 13.00 часов



29 и 30 октября проводятся очередные Дни донора в Кабанском районе.



Бурятская республиканская станция переливания крови в целях своевременного и полного обеспечения заявок лечебно-профилактических учреждений в компонентах донорской крови организует выездные «Дни донора» для заготовки крови в выездных условиях.



Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8.00 до 13.00 часов. 29 октября в посёлке Селенгинск мобильный пункт будет расположен возле КДЦ «Жемчужина», 30 октября - в селе Кабанск, возле районного Дома культуры.



- Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. При себе иметь паспорт и данные флюорографического обследования, - сообщили в администрации района.



Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

