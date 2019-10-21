Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8.00 до 13.00 часов
29 и 30 октября проводятся очередные Дни донора в Кабанском районе.
Бурятская республиканская станция переливания крови в целях своевременного и полного обеспечения заявок лечебно-профилактических учреждений в компонентах донорской крови организует выездные «Дни донора» для заготовки крови в выездных условиях.
Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8.00 до 13.00 часов. 29 октября в посёлке Селенгинск мобильный пункт будет расположен возле КДЦ «Жемчужина», 30 октября - в селе Кабанск, возле районного Дома культуры.
- Донором может стать здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в Республике Бурятия, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг. При себе иметь паспорт и данные флюорографического обследования, - сообщили в администрации района.
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.
Дни донора пройдут в Кабанском районе Бурятии
Общество, Фото:
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