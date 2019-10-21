Косторез из Бурятии выиграл Гран-при всероссийского фестиваля и 100 тысяч

Единственный резчик по мамонтовой кости в Бурятии Бато-Мунко Чимитов представил на конкурсе шесть лучших работ



Бурятский мастер, единственный в республике резчик по мамонтовой кости Бато-Мунко Чимитов завоевал Гран-при смотра-конкурса «Сказ на бивне мамонта» VII фестиваля косторезного искусства народов России. Мероприятие проходило с 17 по 20 октября. Победителю вручили сертификат на сто тысяч рублей.



- Для меня эта награда – большая честь и невероятная удача. Не ожидал, что меня тут заметят. Я впервые в Якутии. К сожалению, в Улан-Удэ я единственный косторез. Поэтому я очень рад тому, что мой талант оценили именно здесь, на земле мамонтов, — сообщил художник якутскому изданию ysia.ru.



Бато-Мунко Чимитов представил на фестивале шесть своих работ из мамонтовой кости – икону с изображением Хамбо-ламы Итигэлова, объёмную скульптуру Чингисхана, шахматы монголоязычных кочевых народов, панно-блюдо с изображением праматери всех монголов Алан-Гоа, национальный нож и портрет бывшего председателя Союза художников Бурятии Баира Дугарова.



В конкурсе участвовали специалисты из 14 регионов страны, а также мастера из Гренландии. На фестивали прошли конференция, мастер-классы и т.д.



Справка:



Чимитов Бато-Мунко Балтуевич родился в 1954 году в селе Тохой Селенгинского района Бурятской АССР. Учился в Загустайской средней школе.



С 1972-1976 — учился в Абрамцевском художественно-промышленном училище Московской области (с основной специализацией — резьба по кости).



С 1976-1991 — работал художником, затем главным художником на опытном заводе художественных изделий и сувениров. Организовал цех по выпуску художественных изделий и сувениров из кости.



С 1989 — член Союза художников России.



С 1977 — участник республиканских, зональных, российских, зарубежных выставок, в т.ч. персональной в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (2004, Улан-Удэ).



Автор работ: пластика малых форм — «Борцы», «Первые шаги», «Лучники», «Арканщик», бурятские ножи, курительные трубки, табакерки, шкатулки, декоративная скульптура «Жамсаран» (1992); женская подвеска «Ургы» (1994), декоративный нож «Ургасы» (2002).



Произведения находятся в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в музеях Москвы, Иркутска, Якутска, в частных коллекциях.

