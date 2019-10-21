Малышу два месяца
В Иркутской зоогалерее появилось необычное животное – носуха.
- Выбираем нового ребёнка в свою большую семью, для Дома природы Иркутска. Уже завтра, скорее всего, у нас поселится маленький носушонок, - ранее написали сотрудники в официальной группе зоогалереи в соцсети.
Затем они сообщили, что выбрали детёныша для учреждения.
- Знакомьтесь, малютка Сильвия, двухмесячная носуха. Имя выбрано по созвучию с названием торгового центра, с выставки в котором она приехала. Сейчас немного адаптируется, потом необходимые профилактические процедуры (глистогонное, прививки) и можно с посетителями знакомиться. Пока ребёнок немного стесняется, скоро будет больше фото, - добавили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ также появилась носуха (из семейства енотовых). Эти зверьки обитают в Южной и Северной Америке.
В Иркутской зоогалерее появилась носуха
Общество, Фото:
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