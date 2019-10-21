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Бурятия выполнила план переселения из аварийного жилья

Бурятия выполнила план переселения из аварийного жилья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
60 человек получили компенсации по переселению из аварийного жилья

На сегодня в Бурятии 60 человек получили денежные компенсации на переселение из аварийных и непригодных для проживания домов. Такое количество жителей запланировано было переселить в 2019 году с учётом выделяемой из федерального бюджета суммы финансирования.

- Таким образом, программа по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году выполнена на 100%, - сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

В следующем году планируется переселить уже 564 человека из почти 9 тысяч квадратных метров жилья на сумму 470 миллионов рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета.

- В 2019 году на переселение 60 граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья было израсходовано более 35 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. В реализации первого этапа программы (2019-2020 годы) принимают участие 4 муниципальных образования: город Улан-Удэ, Джидинский район, Закаменский район и Прибайкальский район, - уточняют в министерстве.

аварийное жилье правительство республики
 
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