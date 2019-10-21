Конкурс проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Талантливые юные певцы Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области вновь встретятся на межрегиональном детском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца».
- В районных отборочных турах «Наранай туяа» – одного из самых популярных в регионе детских эстрадных конкурсов ежегодно принимают участие тысячи детей. В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: «Солисты», «Вокальные ансамбли (дуэт, трио и т.д.)» по возрастным группам: 7 - 9 лет, 10 – 12 лет, 13 - 14 лет. Конкурсанты готовят 2 разнохарактерные песни на русском, бурятском и других языках. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
27, 28 октября состоятся отборочные прослушивания для всех участников из Улан-Удэ, районов республики, Забайкальского края и Иркутской области. Регистрация начнётся с 9 часов в Колледже искусств имени Чайковского.
Финальный день конкурса пройдёт 29 октября в Бурятском театре драмы. Там же будут объявлены имена призёров, обладателя приза зрительских симпатий и Гран-при.
Гала-концерт конкурса «Наранай туяа» пройдёт в Улан-Удэ
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