Гала-концерт конкурса «Наранай туяа» пройдёт в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Конкурс проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»



Талантливые юные певцы Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области вновь встретятся на межрегиональном детском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца».



- В районных отборочных турах «Наранай туяа» – одного из самых популярных в регионе детских эстрадных конкурсов ежегодно принимают участие тысячи детей. В этом году конкурс проводится по следующим номинациям: «Солисты», «Вокальные ансамбли (дуэт, трио и т.д.)» по возрастным группам: 7 - 9 лет, 10 – 12 лет, 13 - 14 лет. Конкурсанты готовят 2 разнохарактерные песни на русском, бурятском и других языках. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



27, 28 октября состоятся отборочные прослушивания для всех участников из Улан-Удэ, районов республики, Забайкальского края и Иркутской области. Регистрация начнётся с 9 часов в Колледже искусств имени Чайковского.



Финальный день конкурса пройдёт 29 октября в Бурятском театре драмы. Там же будут объявлены имена призёров, обладателя приза зрительских симпатий и Гран-при.



