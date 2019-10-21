Военная полиция в Бурятии уничтожила напавших «террористов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военные полицейские предотвратили нападение



В Кяхте состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по противодействию терроризму. В ходе практической части учения военные отработали задачи по блокированию группы условных террористов, попытавшихся захватить военный объект.



Первая группа нарушителей отвлекла на себя внимание полицейских, пытаясь скрыть проникновение второй группы на объект. В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.



Такие тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств. В тренировке было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





