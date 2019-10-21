Военные полицейские предотвратили нападение
В Кяхте состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по противодействию терроризму. В ходе практической части учения военные отработали задачи по блокированию группы условных террористов, попытавшихся захватить военный объект.
Первая группа нарушителей отвлекла на себя внимание полицейских, пытаясь скрыть проникновение второй группы на объект. В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.
Такие тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств. В тренировке было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военная полиция в Бурятии уничтожила напавших «террористов»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс проводится по номинациям «Солисты» и «Вокальные ансамбли»
Военные полицейские предотвратили нападение
Без документов невозможно установить безопасность продукции
Офицеры рассказали ребятам о солдатах, ценой своей жизни совершивших подвиги
Будет закуплен инвентарь для тушения лесных пожаров
Школьники смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих
Квартиры были выданы из жилищного фонда Бурятии
Нарядная пара каталась на ледовой арене Ice Metr. ВИДЕО
В Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе на призы Бориса Будаева
По окончании матча ребятам вручили сладкие призы
Из 10 борцов Бурятии лишь один взял медаль престижного турнира в Кемерово
С ребёнком всё в порядке
Ребёнок ушёл вечером из дома и пропал
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике местами небольшой снег