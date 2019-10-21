В детсаду в Бурятии хранили «Геркулес» без документов

Без документов невозможно установить безопасность продукции



В детском саду № 10 «Дюймовочка» в Закаменском районе Бурятии инспектор управления Россельхознадзор выявил нарушение правил хранения крупы.



- Учреждением закуплена и хранится крупа хлопья овсяные «Геркулес» без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Маркировка крупы манной и гороха не соответствуют требованиям нормативных документов: отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Детскому саду выдано предписание об устранении нарушений.

